Quer comer aquela feijoada no carnaval? Confira onde se esbaldar | A TARDE

Os dias agitados de carnaval exigem energia extra para encarar os longos circuitos e aproveitar ao máximo o que a folia pode proporcionar. Considerando que os foliões dificilmente cairão no descuido de perder os melhores momentos da maior festa de rua do planeta, o A TARDE Play mapeou alguns dos hábitos mais tradicionais de quem curte a folia de momo, e fez um conteúdo listando 4 lugares para comer feijoada durante os festejos e se manter firme e forte na avenida.

Como cantou o poeta, “dez entre dez brasileiros preferem feijão”. O prato predileto da folia e do coração dos brasileiros também faz a alegria dos baianos. Em Salvador, você encontra a iguaria nos bairros do Curuzu, São Joaquim e Beco do Cirilo, mas caso você queira dar uma esticada e aproveitar as praias da região metropolitana durante a pausa para o descanso, também tem opção em Lauro de Freitas, confira os estabelecimentos e endereços:

• Espetinho do Eraldo Silva | Rua direta do Curuzu, 49, Salvador

• Boteco do Araújo | Rua José Mariz Pinto, Estrada da Rainha, 60, Salvador

• Bar e restaurante São Jorge | Feira de São Joaquim, Rua Engenheiro Oscar Pontes, Salvador

• Feijão da Nega Su | Rua Dr. Gerino de Souza Filho, 41, Lauro de Freitas

Saída de bloco, futebol, shows, vista para o mar e outras opções de pratos são só alguns dos diferenciais de cada um destes ambientes. Para se deliciar com o conteúdo completo e conferir os horários de funcionamento dos estabelecimentos durante o carnaval, basta clicar no link do vídeo abaixo:

