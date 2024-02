Quinto dia de carnaval no Campo Grande começa com pagodão | A TARDE

Após algum atraso e uma mudança na programação estabelecida, o quinto dia do Carnaval de Salvador no Circuito Osmar (Campo Grande) começou com muito pagodão.

A Avenida foi tomada pelo pagodão de O Erótico, EdCity e Hiago Danadinho. Os artistas mostraram empolgação e sacudiram a multidão desde os primeiros metros do circuito. Uma chuva leve até deu as caras, mas logo foi o sol retomou seu lugar.

Os pagodeiros se apresentaram após uma mudança na programação, deixando para depois nomes como Thiago Aquino, Escandurras, Baiana System, Psirico e Igor Kannario.