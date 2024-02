Reconhecimento facial reconhece 1,2 milhão de pessoas no Carnaval | A TARDE

Câmeras instaladas nos 42 portais de abordagem espalhados pelos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha registraram que pouco mais de 1,2 milhão de pessoas curtiram o primeiro dia do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira, 8.



Deste número, 654 mil curtiram a folia no circuito Barra/Ondina, 492 mil no Campo Grande e 106 mil preferiram celebrar nas tradicionais ruas do Centro Histórico da capital baiana.

A ferramenta promove a contagem a partir da captura das faces. As repetições são descartadas. O indicativo de público auxiliou no emprego das equipes policiais e de bombeiros ao longo de todo o evento.