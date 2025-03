Rock na folia: ‘Palco do Rock’ começa neste sábado em Salvador

Lúgubra - Foto: Jera Cravo

Solos de guitarra vão ecoar em Salvador neste sábado, 1. O início do Carnaval marca o retorno do tradicional festival Palco do Rock, principal atração voltada para o rock dentro da folia carnavalesca.

O evento acontece no coqueiral da Praia de Piatã e a programação se estende até a terça-feira (04). Entre as atrações, as bandas paulistas Eskröta e Bayside Kings, a mineira Black Pantera, a tcheca X-Age, a alagoana Pure Hate, a pernambucana Alkymenia e grandes nomes do rock baiano, como Marcio Mello, Lúgubra, Pastel de Miolos, Mystifier, Erasy, Malefactor, Professor Doidão & Os Aloprados, Electric Poison e Midorii Kido, entre outros.

Criado em 1994, o evento é um refúgio para os roqueiros no Carnaval. O festival também serve como uma forma de divulgar o trabalho de bandas que não costumam ter tanta visibilidade durante o resto do ano. “O que acontece no Palco do Rock é uma celebração entre bandas independentes autorais, muitas delas consolidadas no underground com suas produções genuínas”, afirmou a produtora Sandra de Cássia, idealizadora e organizadora do Palco do Rock, em entrevista ao Grupo A TARDE.

O poder feminino está presente de todas as formas no Palco do Rock, indo desde a gestão do evento até suas atrações. Para celebrar a força das mulheres, o tema desta edição será ‘O Sagrado Feminino’.

“[O tema] abre um leque de reflexões. As mulheres reverenciadas no contexto de empoderamento, dentro de um processo de cura, de conexão, de buscar o despertar de suas deusas e suas forças criativas capazes de transformar”, pontuou Sandra.

Mesmo com mais de três décadas de existência, o evento segue mais forte do que nunca. Para a produtora, o rock está em constante renovação.

“Acredito que o rock está onde sempre procurou estar, ele se renova a cada ano, com novas bandas com a mesma identidade”, explicou.

Ela também ressalta a felicidade de poder organizar um festival que garante espaço para representantes do rock. “É como me ver, porque fui parte de uma banda de rock e sei o que é não ser visto através da arte que se escolheu desenvolver”.

Salvador é a terra de grandes nomes do rock nacional, como Raul Seixas e Pitty. Sandra exaltou a presença do Nordeste no gênero musical e mencionou uma grande banda baiana que estará presente no palco este ano.

“O rock desenvolvido no Nordeste é poderoso, como desenvolve a banda Jacau, de Itabuna, que também toca em mais uma edição, trazendo a força do Nordeste”.

Por falar em Raulzito, ele vai ganhar uma grande homenagem este ano. Para celebrar os 80 anos do baiano, a produtora garante que haverá uma grande surpresa para os fãs do cantor.

“Em 2023 e 2024, o Palco do Rock prestou homenagens a Raul com a participação da banda de Rafa Luz. O que preparamos para homenagear os 80 anos de Raul Seixas é algo muito maior e será anunciado após o Carnaval”, anunciou.

Pastel e Lúgubra

Veterano da cena do metal e frequentador do PdR desde a primeira edição, o cantor Leonardo Leão já se apresentou à frente de outras duas bandas no festival: Shadows (nos anos 1990) e Drearylands (anos 2000 e 2010).

Na terça-feira, ele sobe ao histórico palco com sua terceira banda, a Lúgubra, nascida das cinzas da Drearylands após a perda do seu baterista em 2022. “Para a gente é uma satisfação tocar mais uma vez no PdR, principal festival de rock da Bahia, que este ano propõe pensarmos sobre ‘O Sagrado Feminino’, o que nos faz pensar sobre o respeito e valorização das mulheres em todos os lugares e em todos os momentos”, afirma.

“Para mim será uma grande festa, já que cantei pela primeira vez no PdR há 30 anos, em 1995, e desde então participei em várias edições com bandas diferentes. E agora estou pela segunda vez com a Lúgubra”, acrescenta.

No show, as canções do álbum de estreia da Lúgubra, mais algumas preferidas da galera do metal e que faziam parte do repertório da antiga banda: “Faremos um repertório baseado em nosso primeiro álbum, Flores e Pedras, lançado em 2024, junto com uma homenagem à minha banda anterior, Drearylands”.

Outro veterano que sobe no Palco cheio de gás é o baterista Wilson Santana, com sua antológica banda de “punk rock como antigamente”, a Pastel de Miolos, que se apresenta também na terça-feira.

“A gente está super feliz em ter sido contemplado para tocar no Palco do Rock, um festival de suma importância para o cenário brasileiro. A gente já tocou algumas vezes e é sempre um prazer, é sempre muito bom tocar – e ainda mais agora, que a gente está completando 30 anos de banda e estamos apresentando um show que vai justamente circular pelo Brasil”, anuncia.

Com experiências anteriores de turnê pelo underground europeu, Wilson está na expectativa de levar seu show para o exterior novamente ainda este ano. “Esse ano de 2025 inteiro vamos rodar pelo Brasil e talvez até role uma possibilidade de uma turnê fora nesse giro dos 30 anos, sempre tocando canções de luta e subversão”, afirma.

“Inclusive, Canções de luta e subversão é o nome do novo álbum que a gente está pra gravar agora, a partir de março. E pra gente tá sendo foda tocar, entendeu? E na terça-feira (04), um dia que também traz várias bandas irmãs. A gente está adorando isso aí tudo e a gente se vê lá no Palco, que esse ano também tem uma temática bem interessante e bem coerente para o nosso cenário atual. É isso aí, vamos nos divertir e nos respeitar”, convida Wilson.

Palco do Rock / A partir de hoje até terça-feira (04), 17h / Coqueiral de Piatã / Programação, informações: instagram.com/palcodorock / Gratuito