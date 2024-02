Saiba a data do Carnaval de Salvador em 2025 | A TARDE

Após 12 dias de festa neste ano já no início de fevereiro, o Carnaval de 2025 já tem data programada para acontecer.

De acordo com o calendário, a folia oficial está prevista para acontecer entre os dias 27 de fevereiro ao dia 4 de março. No entanto, com os já costumeiros eventos pré-carnaval, os festejos devem começar antes.

O Fuzuê e o Furdunço acontecerão no final de semana anterior, no dia 22 de fevereiro (sábado), e 23 de fevereiro (domingo), respectivamente.

Se o calendário do próximo ano repetir as festas de 2024, ainda terá Melhor Segunda-feira do Mundo, dia 24, e Pipoco, dia 25. Último evento pré-carnaval, o Habeas Copos acontecerá no dia 26 de fevereiro.

Como funciona a data do Carnaval

O Carnaval não tem uma data fixa e muda todo ano. A data é determinada com base no calendário da Igreja Católica. A festa marca o período de liberdade anterior à Quaresma - intervalo de 40 dias até a Sexta-Feira Santa, dois dias antes da Páscoa.

Ou seja, sete dias antes da Páscoa é celebrado o Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa. Exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos é a terça-feira de Carnaval. Sendo assim, o Carnaval acontece 47 dias antes da Páscoa.

A Páscoa, por sua vez, é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera, no hemisfério norte - e, consequentemente, do equinócio de outono, no hemisfério sul.