Saiba os artistas que irão se apresentar no pré-Carnaval | A TARDE

A prefeitura de Salvador anunciou nesta terça-feira, 23, todas as atrações que irão se apresentar no pré-Carnaval. Com um calendário que prevê 15 dias de festa, contando as festas religiosas e novidades, serão oito circuitos ao todo, com mais de 700 atrações musicais nos circuitos, 400 atrações nos bairros e mais 2700 horas de música.

O pré-Carnaval prevê cinco grandes dias de festa até a abertura oficial da folia, são eles Fuzuê (sábado, 3), Furdunço (domingo, 4), no Circuito Orlando Tapajós, Melhor Segunda-Feira do Mundo (segunda, 5), Pipoco (terça-feira, 6), ambos da Ondina até o Farol da Barra, e, Bloquinhos e Fanrras no Circuito Sérgio Bezerra (quarta-feira, 6).

O Fuzuê traz diversos blocos de diversos estilos musicais e é uma boa opção para a família (veja atrações abaixo). No dia seguinte, o Furdunço apresenta atrações mais conhecidas e prometer lotar o Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra). Se destacam Olodum, Psirico, Tuca Fernandes, Armandinho, Daniel Vieira, Targino Gondim, Fit Dance, Bailinho de Quinta, Mudei de Nome, Negra Cor, Jammil, Ana Mametto, Filhos de Jorge, Negra Cor, Kart Love, Gerônimo, Escandurras, Lincoln Senna e Baiana System (programação completa abaixo).

Em seguida, uma novidade para o pré-Carnaval é a Melhor Segunda-Feira do Mundo, comandada por Xanddy Harmonia. O ensaio de verão ganhou uma versão em trio elétrico, que vai de Ondina até o Farol da Barra. Já na terça-feira, Léo Santana comanda o já tradicional Pipoca, também da Ondina até o Farol da Barra.

Durante o Carnaval, a prefeitura de Salvador vai espalhar em centenas de atrações em palcos além dos tradicionais circuitos Dodô e Osmar.





Atrações de Fuzuê e Furdunço Fuzuê - BIKE FUZUÊ GRUPO CULTURAL JUNINO FORRO DO ABC QUADRILHA JUNINA FORRÓ DO LUAR - BAMCACCIA DE DANÇA ROBSON CORREIA - GRAVATA DOIDA - QUADRILHA JUNINA FORRO ASA BRANCA - GRUPO CULTURAL COMMANCHE DO PELO - A MULHERADA - CARETA TRADICIONAL DE ACUPE GRUPO FOLCLORICO ZAMBIAPUNGA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE ITAPUÄ LUI CARETAS DE CAIRU BANDA MARCIAL NAVARRO DE BRITO FANFARRA BAMUPI - BAIANAS DO REINO - OFICINA DE SONS CHARANGA TAMIRZINHO KDIS FILÓ BRINCANTE GRUPO CULTURAL DE MASCARADOS MARALEGRIA BARQUINHA DE BOM JESUS DOS POBRES KANGODANCE CONTEMPORÂNEA GIRA INGONÇA - BANDA SHOW CHARANGA DO PINGUÇO BANDA BIG SHOW OFICINA DE FREVOS E DOBRADOS - AFOXÉ RELIQUIAS AFRICANAS ESCOLA DE SAMBA FILHOS DA FEIRA - GRUPO FUZUE JUNINO GRUPO CULTURAL TERNO DE REIS ROSA MENINA BANDA SHOW DARAJU DE ODE PIERROT TRADIÇÃO DE PLATAFORMA CHEGANÇA DOS MARUJOS FRAGATA BRASILEIRA BANDINHA SAMBA FOLIA NEGÃO DA VIOLA NO SAMBA DO MULHERÉ CANGACEIOS DE IPITANGA - CORAL CANTART BBG AFOXÉ FILHOS DE KORIN EFAN - AFOXÉ BABÁ AFOMAN PAROANO SAI MILHÓ. Furdunço - RIXÔ ELÉTRICO, OLODUM, NEGRO DAVI, DAKAR PERCUSSIVO, SYLVIA PATRÍCIA & TUK TUK SONORO, RASTA GROOVE, PSIRICO, NEGÃO DA VIOLA, BANDA DNA DODÔ, MAIRA LINS, CHICO GOMES E MARANA, IVAN HUOL, PAULO RAIO, TUCA FERNANDES, RURAL ELÉTRICA, ARMANDINHO, A MULHERADA, JAY TORRES, FAUSTÃO E OS MONGAS, DANIEL VIEIRA, VIRGILIO LISBOA, A TAPA, LUTTE, PEU PIRATA, LINNOΥ, WILSON CAFÉ, TARGINO GONDIM, FILHOS DE JORGE, FIT DANCE, DIEGO MORAES, LUI, BAILINHO DE QUINTA, ALOISIO MENEZES, MUDEI DE NOME, TONHO MATÉRIA, MARCULINO E SEUS BELEZAS, BANDA TOAÈ ARRASTÃO PENA BRANCA, NEGRA COR, JAMMIL, TAIS NADER, ANA MAMETTO, FORRÓ DO TICO, MAMBOLADA, DANZI, DIAMBA, EDY VOX, KART LOVE, GERONIMO, MAKONNEM TAFARI, ESCANDURRAS, LINCOLN e BAIANA SYSTEM.