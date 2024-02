Confira atrações do Carnaval de Salvador 2024 | A TARDE

A Prefeitura de Salvador anunciou, nesta terça-feira, 23, as atrações do Carnaval 2024. O lançamento ocorreu na Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, no Curuzu.



Neste ano, o carnaval começa no dia 8 de fevereiro. São mais de 2.700 horas de música e mais de 400 atrações em palcos temáticos nos bairros, além de mais de 700 atrações distribuídas nos oito circuitos: Dodô, Osmar, Batatinha, Mãe Hilda, Orlando Tapajós, Sérgio Bezerra, Mestre Bimba e Riachão.

O Carnaval vai chegar a dez bairros e três ilhas, com palcos espalhados por Cajazeiras, Itapuã, Piatã, Boca do Rio, Rio Vermelho, Centro Histórico, Pau da Lima, Plataforma, Ilha de Maré, Paramana e Ilha de Bom Jesus dos Passos.





Confira as atrações da folia em Salvador CIRCUITOS Circuito Sérgio Bezerra - quarta 07/02, 19h Bloquinhos e Fanfarra. Circuito Osmar Saulo, Ivete Sangalo, Psirico, Xanddy Harmonia, Léo Santana, Parangolé, Oh Polêmico, Parangolé, Lá Furia, O Poeta, Lincoln Senna, Thiago Aquino, Escandurras, O Kannalha, Timbalada, Alexandre Leão, O Erótico, Mambolada, Bandamel, A Dama, Edcity, Cangaia De Jegue, Filomena Bagaceira. *Quinta do Samba - quinta 08/02 Alerta Geral, Pagode Total, Amor E Paixão, Bloco Da Capoeira, Bankoma, A Mulherada, Proibido Proibir. Circuito Dodô Vina Calmon, Araketu, Alinne Rosa, A Dama, Baby Do Brasil, Carla Cristina, Gilmelandia, Ed City, Alexandre Leão, Magary Lord, Danniel Viera, Kart Love, Silvano Sales, Thiago Aquino, Juan E Ravena, Fitdance, Solange Almeida, O Kannalha, Pagodart, O Poeta, O Erótico, Guig Chetto, Wilson Café, Mambolada, Bailinho De Quinta. PALCOS Donas dos Sons - 11/02 a 13/02 na Ladeira da Montanha Ceu, Rachel Reis, Larissa Luz, Aila Menezes, Teresa Cristina, Mariene de Castro, Majur, Tássia Reis e Melly. Palco Salvador Capital Afro Larissa Luz, Karol Conká, Márcia Castro, Lazzo Matumbi, Diggo, Nêssa, Criolo, Nininha Problemática, Áttooxxá, Lunna Monty, Afrocidade, Baco Exu do Blues e After Batekoo. Coreto Colorindo Salvador - com foco na comunidade LGBTQIAPN+ - 10/02 à 13/02 / Largo 2 de Julho Telefunksoul, Banda Sentimentos, Karol Conka, Melly, Dai, Samba Trator, George Ferreira, Tofalline, Karmaleoa, Nininha Problematica, Illy, Gibi, Duquesa, Samba Maria, Dj Milla, Brianezi, Dj Preta, Cole Comigo, Paulilo Paredão, Casali, Sambaiana, Felipe Barros, Dj Bruxa Braba, Gabi Moraes, Aila Menezes e Gerônimo. Axé Pelô - 10/02 À 13/02 / Largo De Tieta - Pelourinho Ana Mametto, Carina Tapajós, Paulinho Boca, Gabriel Mercury, Davi Moraes, Jorge Zarath, Thathi, Magary Lord, Márcia Short, Carla Cristina, Robson Morais, Opera Bufa, Larissa Luz, Wil Carvalho, Vixe Mainha, Geronimo, Cátia Guimma, Carla Visi, Elaine Fernandes, Bailinho De Quinta, Alobened, Sarajane, Afrodisíaco, Pôr no Sol na Praça Castro Alves, Pitty, Davi Moraes e Pepeu Gomes. PALCO MULTICULTURAL - 09/02 à 13/02 / Praça Municipal Afrocidade, O Quadro, Mavi, Mava, Nêssa, Pedro Pondé, Diamba, Nelma Marks, Isaque Gomes, Casali, Cativeiro, Nivaldo Marques, Márcia Castro, Makonnen Tafari, Attooxxá, Kamaphew Tawa, Multic, Pedro Pondé e Makonnen Tafari. ARENA DO SAMBA - 10/02 à 13/02 / Cruz Caída - Praça da Sé Banda Prakatá, Água Fresca, Chocolate Da Bahia, Nata Do Samba, Samba De Ladainha, Serginho E A Rapaziada, Gang Do Samba, Legião Do Samba e Maira Lins. VARANDA FOLIA - 08/02 à 12/02 / Campo Grande Palco entre os Camarotes oficias, com shows e Djs nos intervalos das saídas dos trios. Tsant, Rosa Bahiana, Lucas Brito, Negra Cor, Tk, Márcia Short, Robson Moraes, Nininha Problemática, Fitdance, Sarajane, Alobened, Edoux, Beto Barbosa, Rachel Reis e Gerônimo. TORRE BEATS - 08/02 à 13/02 / Farol da Barra Pedro Sampaio, DJ LA, Karmaleoa, RDD, Manigga, Scazuzo, Lunna Montty, Tropkillaz, Deekapz, Pivoman, Libre Ana, Gabi da Oxe e Mu540.