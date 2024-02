Saiba quais são as linhas de ônibus que tiveram itinerário alterado | A TARDE

Por conta da interdição de algumas vias para a realização do Carnaval, a Secretaria de Mobilidade (Semob), preparou um esquema para garantir o atendimento de transporte aos usuários que irão utilizar as linhas regulares que operam no sistema de transporte coletivo por ônibus. Ao todo, 45 linhas tiveram o itinerário modificado.

As alterações serão mantidas enquanto os bloqueios estiverem instalados nas vias. "Fizemos um planejamento a fim de garantir o deslocamento de quem mora nas imediações dos circuitos ou quem precisa chegar nestes locais", afirmou o secretário de mobilidade, Fabrizzio Müller.



Agentes de trânsito e transporte estarão nas ruas para monitorar a operação e orientar os usuários. Confira no site a lista completa com todas as linhas que foram impactadas pelas mudanças.