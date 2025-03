Saltur prevê proibição de serpentinas para o Carnaval 2026

Serpentinas já geraram duas quedas de energia elétrica no Carnaval de 2025 - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

O presidente da Saltur, Isaac Edington, afirmou nesta segunda-feira, 3, que deverá ser analisado após o Carnaval deste ano um pleito da Defesa Civil para a proibição do uso de serpentinas na folia de Salvador. A utilização desse material tem provocado danos na rede elétrica, resultando em falta de luz.

“A Defesa Civil tem feito um pleito, que eu acho que deve ser estudado e analisado logo depois do Carnaval, para a gente ver um mecanismo de talvez proibir [o uso de serpentinas]. Vocês sabem que já são proibidas as serpentinas metálicas, mas mesmo as de papel tem provocado alguns acidentes que acabam atrapalhando o Carnaval”, afirmou Edington.

Devido ao uso das serpentinas, já houve pelo menos dois registros de queda de energia elétrica nos circuitos do Carnaval ou nas proximidades. Uma no Campo Grande, no sábado, 1º, e outra na Rua Chile, no domingo, 2.

“A própria Defesa Civil já apontou isso em relatório. É bem possível que a gente possa tentar fazer o processo de proibir essa atividade, que acaba prejudicando. É uma coisa até bonita que acontece, mas o efeito colateral dela muitas vezes se torna negativo para o Carnaval”, declarou o presidente da Saltur.

“Então há sim a possibilidade de, no próximo ano, a gente tomar alguma atitude em conjunto com as entidades e com o Poder Público, estabelecendo critérios e, talvez, até proibir esse tipo de atividade no Carnaval”, concluiu Isaac Edington.