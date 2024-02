Saulo promove baile de Carnaval para PCDs no Jardim dos Namorados | A TARDE

Borboletas, piratas, bailarinas, pedritas, palhacinhos, unicórnios ou simplesmente o traje. O baile de Carnaval Saulo com Sol para pessoas com deficiência (PCDs) teve espaço para muita imaginação e animação dos 220 PCDs que participaram da festa, que aconteceu no Jardim dos Namorados, no sábado, 3. O evento foi organizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

Durante a apresentação do artista, houve uma surpresa feita pelo autista Andrey Oliveira, de 17 anos, que cantou a música 'Como é Grande o Meu Amor por Você', de Roberto Carlos, e dedicou ao cantor. Na oportunidade, Saulo também fez um dueto com Manu Dourado, com deficiência visual, momento que emocionou os presentes no anfiteatro do Jardim dos Namorados.

O secretário da Sempre, Júnior Magalhães, não escondeu a gratidão pela comunhão de pensamento inclusivo entre o artista e o Executivo municipal.



“Hoje tivemos mais um momento pré-carnavalesco para que as pessoas com deficiência pudessem ter conforto e segurança e, o mais importante, com um artista que a gente se orgulha da sua trajetória, não apenas como grande cantor, mas da sua sensibilidade com a causa. Ele, de fato, tem uma relação com a pessoa com deficiência, fez todo esse show de forma gratuita. Então, sou muito feliz em poder, ao seu lado, proporcionar esse momento a esse público tão importante que tanto precisa de políticas inclusivas. Por isso, trabalhamos cada vez mais neste sentido”, frisou Magalhães.

Já Saulo, o anfitrião da folia, resumiu a festa em uma só palavra: amor. “Após viver uma experiência sublime de fazer um festival para os PCDs na Arena Fonte Nova, antes da pandemia, senti a necessidade de fazer o baile de Carnaval, assim que pudesse, e tivesse espaço para tanto. É uma coisa de crescer o espírito, é uma coisa linda, toda vez eu aprendo. Vai ser difícil dormir hoje porque fica passando o filme na minha cabeça de todo cuidado, de toda sensibilidade, isso tudo evolui a gente de uma forma que não tem volta e eu amo”, descreveu.