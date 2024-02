Saulo volta atrás após fala sobre Carnaval gourmet: "Falei merda" | A TARDE

Saulo se corrigiu após uma declaração sobre "Carnaval gourmet" causar polêmica entre foliões. Durante sua 'Pipoca das Cores' nesta sexta-feira, 9, ele falou sobre não se apresentar mais na Barra.

"Muita gente me pergunta: 'e a Barra?' Na moral, esse é o verdadeiro carnaval. Me perdoem, mas não tenho mais idade para estar em carnaval gourmet. É raiz ou não é? O verdadeiro carnaval é esse aqui", disse.

A fala do cantor referia-se à valorização do carnaval no circuito Osmar.

"As pessoas do carnaval da Bahia são essas aqui. Muito obrigado a todo mundo que veio da Barra para cá".

Após a declaração, Saulo afirmou que sua fala foi equivocada. Um internauta afirmou estar confuso e questionou se a pipoca, na verdade, seria gourmet.

"Falei merda, tenho que ouvir mesmo. Me arrependi. Só queria falar que a avenida é incrível e me passei. Me perdoe. Fui bobo e incoerente. Tudo é bom e legal, mas a avenida é surreal. Tudo de bom".