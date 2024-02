Secretária da Saúde, Ana Paula alerta sobre uso de salto no Carnaval | A TARDE

Vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana Paula Matos fez um alerta para as foliãs que vão aos circuitos do Carnaval de sapatos de salto alto, pois estes têm causado acidentes ortopédicos. Ana também ressaltou a importância de evitar o uso de pomadas modeladoras de cabelo proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Eu queria aproveitar para fazer um pedido para as pessoas. Cuidado com o salto alto, com os sapatos, porque de ontem para hoje, ano passado para cá, aumentou em 45% o número de acidentes ortopédicos”, afirmou Ana, ressaltando também a necessidade de evitar o uso de pomadas modeladoras de cabelo proibidas pela Anvisa.

"Algumas mulheres estão usando [pomada], ontem choveu muito, então geraram acidentes. Inclusive com o risco de queimadura de córnea. E as pessoas estão usando com a chuva, ela cai no olho. Então esse é um pedido de cuidado com o salto, cuidado com a tomada. A gente implantou um serviço novo com a atenção psico-social para as pessoas que às vezes ficam com medo", pontuou Ana.