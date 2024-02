Sem cordas, Ludmilla arrasta milhares de foliões em pipoca na Barra | A TARDE

O circuito Dodô (Barra/Ondina) ganhou um brilho especial nesta quinta-feira, 8, de Carnaval. Ludmilla "chegou chegando" na Barra, no ritmo do seu hit "Cheguei", um sucesso nacional. De convidado, o cantor Oh Polêmico.

Usando botas até os joelhos e com uma roupa preta com detalhes brancos, Ludmilla superou a expectativa dos fãs no circuito da folia.

“É incrível ter uma atração como Ludmilla no Carnaval de Salvador. É uma artista que traz muita expectativa pra gente”, apontou a fotógrafa Tassi Coelho.

Reprodução/Redes Sociais