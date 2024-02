Serpentinas provocaram apagão nos circuitos Dodô e Batatinha | A TARDE

O apagão de mais de uma hora no circuito Dodô (Barra-Ondina) na noite de sábado, 10, foi provocado pelo lançamento de serpentinas na rede elétrica. A Coelba identificou duas ocorrências no trecho atingido, do Farol da Barra ao Morro do Cristo.

Uma terceira ocorrência foi registrada no circuito Batatinha, no Pelourinho, causando também queda de energia. Todos os casos foram tratados de imediato pelas equipes de prontidão da concessionária.

Para ecvitar novas ocorrências, a distribuidora orienta que as serpentinas não sejam lançadas em direção à rede elétrica. Quando elas entram em contato com os fios de energia, podem fechar um curto-circuito e provocar a interrupção de energia, além de colcar em risco os foliões. A orientação também é válida para qualquer outro objeto.

A empresa lembra que os postes só devem ser acessados por profissionais da Neoenergia Coelbae pede que os folioes não subam nas estruturas para tentar ter uma visão diferenciada do trio elétrico. O mesmo vale para árvores e marquises que estejam próximas aos fios de energia.

Enfeites e objetos também não devem ser instalados em fios e postes da rede elétrica, pois, em caso de um vento de maior intensidade, a decoração pode ser projetada sobre os cabos e provocar as interrupções e acidentes.