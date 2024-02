Sheila Melo, Carla Perez e Lore Improta marcam presença no Carnaval | A TARDE

As dançarinas Sheila Melo, Carla Perez e Lore Improta foram presenças garantidas em cima dos trios elétricos durante as apresentações dos seus companheiros Tony Salles, Xanddy e Leo Santana nesta quinta-feira, 8, primeiro dia do Carnaval de Salvador. Confira;

Leo Santana foi o vencedor da música do Carnaval do ano passado, com 'Zona de Perigo' | Foto: Dilson Silva e Wesley Costa | AgNews