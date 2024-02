Show do Trio do Balancê fará homenagem a Gal Costa no Pelourinho | A TARDE

Neste terceiro dia de carnaval, o Largo Quincas Berro D’água será palco da homenagem do Trio do Balancê à cantora baiana Gal Costa. O show será neste sábado, 10, às 16h30.

No repertório, estarão os maiores sucessos da cantora baiana, falecida em novembro de 2022. Canções como “Os Mais Doces Bárbaros”, “Balancê”, “Bloco do Prazer”, “Festa do Interior” e “Baby”, serão cantadas por Ana Mametto, Márcia Short e Cláudia Cunha.





Serviços Dia: Sábado ,10 Horário: 16h30 Local: Largo Quincas Berro D’água - Pelourinho