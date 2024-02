Solteira, Mariana Xavier abre o coração sobre o carnaval de Salvador | A TARDE

Solteira, a atriz Mariana Xavier curte mais uma vez o carnaval de Salvador com planos de aproveitar cada momento após quatro anos sem poder curtir a folia baiana. A atriz está no trio de Léo Santana e comemora estar em seu 'carnaval de coração'.

“Eu amo o carnaval daqui. Eu sou carioca, mas eu falo que o meu Carnaval do coração é o Carnaval de Salvador. Eu não venho desde 2019, então eu estou em crise de abstinência do carnaval daqui. Eu estava louca para vir porque 2019 foi maravilhoso, porque eu era a musa do verão, foi o Carnaval da Jennifer. Em 2020, que foi o último antes da pandemia, eu estava de perna quebrada no Rio, acompanhando pela TV, infelizmente. Depois veio a pandemia, e ano passado eu terminei um namoro, tipo, três semanas antes do Carnaval. Então estava muito em cima para conseguir me organizar, e o astral também não estava bom. Se bem que o baixo astral daqui eu acho que volta melhor”, disse a atriz.

A artista ainda aproveitou para divulgar os projetos futuros da carreira profissional, que estão para lançar este ano e alguns, inclusive, com produção baiana.

“Eu estou com dois filmes para lançar esse ano que é o Missão Porto Seguro, que é um do Prime Video que eu gravei no final de 2023 em Arraial d’Ajuda e o Doce Família, que é um projeto muito especial pra mim que foi minha primeira protagonista. Rodou em 2022 e eu espero que lance esse ano porque é uma história incrível, uma comédia para falar de coisa séria, sobre as loucuras que as mulheres fazem por causa de corpo perfeito para cabem vestido de noiva e essas coisas. E eu tô com a minha peça tô com Antes do Ano que Vem que é o meu solo dirigido por dois baianos pelo Lázaro Ramos e Ana Paula Bouzas”, completou Mariana Xavier.

Questionada se vai beijar muito na boca neste ano, em que está solteira, a atriz disse que deixaria fluir e apoveitou para soltar a informação de que está nos aplicativos de paquera.

“Talvez. Você sabe que o primeiro Carnaval do Salvador que eu vim foi em 2001. Depois eu passei uns bons tempos sem vir. A maioria deles eu vim curtir e não fiquei com ninguém. Nas últimas vezes deu uma mudada mas isso pra mim não é uma prioridade. Tipo, eu vim pra curtir o Carnaval. Se rolar alguma coisa, maneiro. Se não rolar também, eu nunca dependi disso pra curtir nada, sabe? Mas eu tô nos aplicativos de paquera”, finalizou a atriz.