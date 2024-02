Solteiro, José Loreto abre o jogo sobre pegação em Salvador; veja | A TARDE

Curtindo a folia no Camarote Salvador, o ator José Loreto revelou que continua solteiro. Mesmo estando em pleno carnaval, o artista contou que “está difícil” conseguir engatar um romance por aqui.

“Continuo solteiro, está difícil, Salvador. A gente chega aqui, são muitas entrevistas, não dá tempo de flertar. A gente fica aqui, aí come um negócio, quando eu vi, passa Ivete, e aí acabou, a gente tem que voltar no dia seguinte”, brincou.

O último namoro de Loreto foi com a ex-BBB Rafa Kalimann. Os dois ficaram juntos por seis meses. Recentemente, surgiram rumores de que ele estaria se envolvendo com Bianca Andrade, a Boca Rosa, o que não foi confirmado.

Questionado pelo Portal A TARDE sobre como tem sido a experiência no carnaval baiano, Loreto disse que considera a festa como “mágica”. Loreto relembrou o momento em que dividiu o trio com Ivete Sangalo, no ano passado, em uma performance como Lui Lorenzo, seu personagem na novela “Vai na Fé”.

“A coisa mais linda. Só tinha dois dias para vir para cá, e sempre que eu tiver, um dia que seja, no Carnaval, com possibilidade de vir para Salvador, eu venho. O ano passado foi muito especial, foi o meu primeiro aqui, cantei do lado de Ivete com o personagem. Foi muito mágico. É uma festa do povo. É cultural. É lindo demais isso aqui”, celebrou.