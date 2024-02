Sosthenes Macedo comenta sobre permanência de chuvas no carnaval | A TARDE

O diretor da Codesal, Sosthenes Macedo, esteve presente no segundo dia do Carnaval de Salvador. Em conversa com o Portal A TARDE na noite desta sexta-feira, 9, ele comentou sobre as chuvas que atingiram a capital baiana nos últimos dias.

"A tendência de que nós tenhamos chuva todos os dias no Carnaval. A gente não acredita que vai ter essa intensidade dessa sexta-feira novamente. Talvez no domingo haja possibilidade de voltar a intensificar. Mas todas as nossas equipes da Codesal e da Prefeitura estão preparadas a atender às demandas da população, fora do circuito do Carnaval, e nos circuitos dos nossos engenheiros, geólogos, nossos arquitetos, estão realizando as varreduras e as vistorias para garantir que toda essa bela festa ocorra com muita segurança, com muita tranquilidade", pontuou.

Ele também comentou se o temporal pode atrapalhar a festa. "Não tem chuva que possa atrapalhar a alegria de quem está nessa grande festa. Tivemos uma chuva muito forte hoje pela tarde. Estava aqui ao lado do secretário Alexandre Tinoco acompanhando a mudança dos ambulantes para essa nova estrutura que vai gerar mais conforto e mais segurança para todos. A chuva estava muito forte e agora a noite estamos todos aqui, que já passou o Léo Santana, já passaram diversas artistas que estão aqui embalando canções e corações", comentou.