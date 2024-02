SSP contabiliza 2,6 milhões de pessoas nos dois dias de Carnaval | A TARDE

Cerca de 2,6 milhões de pessoas passaram pelos Portais de Abordagem nos dois primeiros dias do Carnaval de Salvador, nos circuitos Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico de Salvador).

Na sexta-feira, 9, o Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública contabilizou 1,4 milhão de foliões. No primeiro dia do evento, a tecnologia computou 1,2 milhão de baianos e turistas nos circuitos.

A ferramenta promove a contagem a partir da captura das faces, descartando as repetições. Na Barra foram contabilizados 1,5 milhão de foliões, no Campo Grande 925 mil e no Batatinha 210 mil.

"O indicativo de público é muito importante para o direcionamento das equipes policiais e de bombeiros. Podemos também reforçar o monitoramento das câmeras e o emprego de infiltrados", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.