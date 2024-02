SSP registra redução de lesões corporais, roubos e furtos no Pipoco | A TARDE

Quarto e último evento de pré-carnaval no circuito Dodô (Barra/Ondina), o Pipoco terminou na madrugada desta quarta-feira, 7, sem registro de crime grave contra a vida. O dia também registrou redução de lesões corporais, roubos e furtos.

Durante a festa, a polícia não contabilizou lesão corporal, diminuição de 100% com relação ao ano passado. Os furtos apresentaram queda de 20%, saindo de 35 casos no Pipoco de 2023, para 28 ocorrências na festa deste ano.

Os roubos tiveram redução de 16%. Foram seis casos no ano passado e cinco computados no Pipoco de 2024. Houve ainda um caso de vias de fato, mesma quantidade do ano passado.

Fechando o balanço de ocorrências do evento, duas pessoas envolvidas com furtos foram detidas.

Cerca de 700 policiais e bombeiros atuaram no Pipoco 2024. Portais de Abordagem e Sistema de Reconhecimento Facial foram empregados no evento.