Tapete branco: Filhos de Gandhy desfilam no circuito Barra-Ondina

Filhos de Gandhy durante início do desfile no Farol da Barra - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Logo a após a passagem de Ivete Sangalo e Bell Marques com os blocos Coruja e Camaleão, respectivamente, foi a vez do bloco Filhos de Gandhy darem início ao seu desfile no circuito Barra-Ondina na tarde desta segunda-feira, 3, no Carnaval de Salvador.

| Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE



Logo após a concentração no Largo do Farol da Barra, o "tapete branco" ganhou as ruas do Circuito Dodô e espalharam além de mensagens de paz, o tradicional cheio de perfume de alfazema durante sua passagem.

| Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Um dos Afoxés mais representativos do Carnaval de Salvador, os Filhos de Gandhy traz como tema para 2025 “Ogum, Senhor do Ferro, dos Metais e da Tecnologia”.