“Tem que acreditar”, diz Tuca Fernandes sobre renovação no axé | A TARDE

Grande nome do axé nos anos de 1990, o cantor Tuca Fernandes afirmou que ainda acredita na renovação do axé na Bahia, apesar do ritmo não está em ascensão.

“Eu era Jammil, hoje sou Tuca Fernandes. Ivete saiu do Eva e hoje faz carreira solo, eu acho que tem que acreditar. A gente sabe que não é igual aquela época, mas tem muita gente fazendo axé”, disse o artista ao Portal A Tarde, que se apresenta no Camarote Brahma, na noite desta quinta-feira, 8.

Tuca ainda acredita que a mudança está relacionada as redes sociais. “Hoje, a internet fala muito. Na minha época, era mais orgânico. Hoje, tudo passa pela internet. Vamos aguardar os próximos capítulos”, afirmou.

O cantor ainda exaltou Bell Marques como “o maior nome do axé”.