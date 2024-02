Thais Carla fala sobre o carnaval de Salvador: "Sensacional" | A TARDE

A influenciadora digital e cantora, Thais Carla, marcou presença no Carnaval de Salvador no circuito Dodô (Barra/Ondina) nesta sexta-feira, 9.

Em um camarote, ela conversou com a reportagem do Portal A TARDE e disse estar muito feliz de poder participar da festa e lançar o seu single 'Não Pode Opinar'.

"Eu nunca tinha vindo até 2019 no carnaval de salvador. Isso aqui é sensacional. Nesse carnaval lancei meu single, então estou trabalhando em cima dele. Salvador é diferente, as pessoas estão me dando oportunidade de cantar", comemorou.

Veja:





Lula Bonfim | Ag. A TARDE