Tonho Matéria fala sobre valorização dos blocos afros na mídia | A TARDE

O cantor e compositor Tonho Matéria participou, nesta terça-feira, 9, de uma entrevista coletiva que aconteceu no Centro de Operações e Inteligência da SSP, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde falou sobre o carnaval de Salvador e o incentivo que tem sido feito em relação aos blocos afros.

Segundo Tonho, há um avanço por parte da gestão estadual no sentido de fortalecer a presença do seguimento afro dentro do carnaval. "O Ouro negro começa em 2008 e de lá pra cá é a primeira vez que a gente tem uma reunião para discutir as políticas públicas dentro das manifestações de matriz africana. Eu faço parte de todo esse segmento do Afoxé, do samba de roda, da capoeira, do bloco afro e, por incrível que pareça, nos meus 41 anos de carreira de história nessa vida, é a primeira vez que a gente vem antes do Carnaval, discutir uma parceria com o governo no estado da Bahia, então é um isso é um avanço", destacou.

Ele pontuou que é preciso ampliar e discutir essas políticas nas comunidades. "A gente precisa ter uma política mais próxima, de continuidade, que faça com que a gente chegue realmente dentro da nossa comunidade e a gente não veja uma comunidade sangrando. É importante vermos a comunidade com arte, com cultura, com política social, cultural, política partidária, porque isso é importante também pra gente discutir os avanços das nossas comunidades", salientou.

"Nesse momento eu me sinto um homem muito feliz em poder estar compartilhando junto com com com os amigos, vendo e percebendo como é que a gente realmente começa a ter o valor. Agora estou me sentindo enquanto um gestor de bloco afro, que é o bloco da capoeira, uma pessoa importante dentro do cenário do Carnaval negro, porque a gente está começando a ser ouvido", acrescentou.

O representante dos blocos afro também falou a respeito dos horários que as agremiações desfilam na avenida. Ele reivindica que os blocos sejam mais vistos pela mídia. "A nossa reivindicação é dessa valorização da mídia. Muitas vezes a gente passa na avenida, já não tem mais ninguém para nos colocar em determinados lugares e quem não é mídia não é visto. Quem não é mídia não é valorizado, não é perceptível. Então, é importante que até as mídias entendam que o bloco afro foi ele que que mais contribuiu com o cenário da música baiana não só no Carnaval da Bahia, mas isso em todos os lugares, qualquer lugar, isso eu sempre falo com os amigos. A música da Bahia é uma música que cura, porque onde ela toca, ela movimenta o corpo. Então, quando a música movimenta o corpo, é um sinal de cura. É um sinal para as pessoas que precisam entender que a gente chegando na avenida cedo, a gente também vai participar, vai contribuir e vai dar formação, porque a música do bloco é uma música de formação", pontuou.