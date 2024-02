Trio com João Gomes, Tarcisio e Vitor Fernandes desfila neste domingo | A TARDE

Se apresentando pela primeira vez no Carnaval de Salvador, os cantores João Gomes, Tarcisio do Acordeon e Vitor Fernandes, vão levar para o circuito Barra/Ondina, o projeto “Trio de Pizro”.

O nome do trio, além de remeter à junção dos três artistas, também faz uma alusão ao conceito de trio elétrico.

O “Trio do Pizro” vai desfilar no domingo de carnaval, dia 11, no Circuito Dodô (Barra/Ondina), a partir das 19h45. O projeto, que é sem custo para a Prefeitura de Salvador, conta com o apoio na produção e logística da Salvador Produções.