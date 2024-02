Trio de Lincoln Sena volta de ré no circuito Barra-Ondina; assista | A TARDE

O circuito Dodô (Barra/Ondina) viveu uma situação inusitada na tarde deste sábado, 10, durante o desfiles dos trios elétricos. Com o objetivo de destravar e ajudar a fluir a operação, o cantor Lincoln decidiu que o seu trio iria voltar de ré por quase todo o trecho da Barra e manobrou na região do Hotel Monte Pascoal para iniciar a sua apresentação.

“Essa situação nunca foi vista no Carnaval de Salvador. Um grande engarrafamento está acontecendo e os trios ficaram travados na Barra. A única forma que encontramos, em comum acordo com a Saltur, foi dar uma ré e manobrar aqui”, disse Lincoln ao subir no trio.

A atitude acabou sacrificando toda a mídia que o artista teria na passagem pelas emissoras, prejudicando assim a divulgação do seu trabalho

Engarrafamento

Depois de um trio quebrar e acabar desorganizando a saída na Barra / Ondina, cinco trios ficaram na contramão e o cantor Lincoln, como último desta fila, sacrificou o seu desfile, dando ré com o trio desligado, perdendo a exibição que teria pra divulgação do seu trabalho nos veículos posicionados na Barra, como TVs, portais e rádios.

Veja:





Reprodução | Redes Sociais