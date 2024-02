Trio do Arrocha arrasta multidão de corações apaixonados | A TARDE

Se engana quem pensa pensa que carnaval é só axé e pagode. O trio do arrocha, comandando por Thiago Aquino, Silvanno Salles e Kart Love, colocou os corações apaixonados para arrochar no último dia de carnaval no circuito Barra/Ondina.

Os artistas cantaram sucessos como 'Seu Coraçãozinho é meu', 'Me bloqueia vida', Balde na Cabeça', 'Eu tô carente', e muitos outros sucessos que compõem o repertório dos artistas.

De cima do trio, o cantor Silvanno Salles celebrou o momento: Muito feliz de estar aqui com vocês. "Aqui é o trio do arrocha, o trio do amor". Além disso, eles convidaram a cantora de seresta Letícia Brasil.

"Meu coração está batendo forte, porque eu não esperava, estou muito emocionada. Thiago Aquino sempre foi meu representante e ele que me convidou. A humildade dele é fora do normal, mas principalmente por estar com esses três grandes nomes. Silvanno Salles, meu Deus do céu, eu não esperava nem dividir um palco com ele, se quer um trio. E Kart Love nem se fala, né? Ele é o próprio amor, ele é sensacional. Eu acho fundamental ter essa representação do arrocha no carnaval", disse a artista entrevista ao Portal A TARDE



O Trio do Arrocha foi uma das primeiras atrações do dia no circuito Barra/Ondina. Além do arrocha, vão passar pelo local nomes como Léo Santana, Tayrone, Atoxxa e muito mais.