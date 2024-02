Trios e camarotes que usarão fogos pirotécnicos são vistoriados | A TARDE

A Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) da Polícia Civil realiza vistorias em trios e camarotes que usarão fogos pirotécnicos durante os festejos do carnaval.

As empresas e bandas interessadas em utilizar material pirotécnico e fogos de artifícios em shows deverão solicitar uma autorização especial para eventos junto à CFPC, através do e-mail: [email protected]. As inscrições serão analisadas e autorizadas após o pagamento de uma taxa de funcionamento.

Os trios são vistoriados horas antes de irem às ruas ou antes dos desfiles dos blocos, já nos circuitos. “Entre os principais critérios de avaliação dos trios e camarotes estão a habilitação dos profissionais para instalação e operação dos materiais”, relata o delegado Cleandro Pimenta, coordenador da CFPC.

Em caso de acidentes, produtores e proprietários de bandas, camarotes e trios elétricos poderão responder criminalmente pelos danos causados e terem os materiais e equipamentos apreendidos.