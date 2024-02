"Tubarão" em Salvador: Carol Paiffer conta como tem sido seu carnaval | A TARDE

Depois de muitos anos, a empresária Carol Paiffer está de volta ao carnaval de Salvador. Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, a investidora paulista contou sobre como tem sido seus dias de folia em diferentes cidades do Brasil e a experiência cultural que cada localidade proporciona.

“Olha, é bem curioso. Eu vim para o Carnaval de Salvador uma vez só, quando eu vim num resort aqui perto. Neste ano estou fazendo cinco estados, começando em Brasília, vim para Salvador, amanhã para Recife, depois Rio e São Paulo. É uma experiência bem bacana de ver as diferenças culturais de cada lugar. Como o Brasil é muito rico em relação à cultura”, revelou Carol Paiffer.

Carol é uma das investidoras mais queridas do programa “Shark Tank Brasil”, onde alguns empresários apresentam seus negócios para os “tubarões” e eles podem fazer alguma proposta, visando investir no negócio. A “shark” ressaltou a importância de investir em estrutura e organização para melhorar ainda mais a experiência de todos os envolvidos.

“Eu sempre olho o quanto isso impacta a economia, que é o meu lado. Não dá para ignorar, gostando ou não do carnaval, o quanto isso gera para o comércio: geração de negócios, geração de oportunidades para o turismo e é o único lugar do mundo que existe carnaval. A gente tem que valorizar cada vez mais e fazer com que a festa seja cada vez mais bem estruturada e organizada. Agora, eu tenho certeza que cada shark comemora de um jeito diferente, mas a gente pode trazer os sharks do mundo todo pra comemorar no Brasil”, contou ao Portal A TARDE

Por fim, Carol disse não ter uma música preferida para o carnaval deste ano, mas afirmou que “Macetando”, de Ivete Sangalo, não sai da sua cabeça. A investidora ainda revelou o desejo de subir no trio da baiana.

“Até o momento eu não tenho música preferida, mas eu não aguento mais escutar Macetando. É muito engraçado, porque sempre tem uma música que vai impregnando, mas tenho que falar que ‘Veveta’ toca meu coração a vida inteira, já fui em diversos shows dela. Só tá faltando isso agora: Veveta, eu tenho que subir no trio com você”, concluiu a “shark”.