"Valeu demais", diz Bell no trio após desfilar os seis dias de festa | A TARDE

Dando um show de disposição aos 71 anos, Bell Marques passou pelo circuito Barra/Ondina levando, mais uma vez, uma multidão no último dia oficial de festa.

O cantor se apresentou todos os dias no circuito Dodô. Nesta terça-feira, ao comando do bloco "Camaleão", ele levou o público a sair do chão com a música "Haja amor" de Luiz Caldas e um dos seus grandes clássicos: "Diga que Valeu". "Valeu demais estar com vocês", disse o cantor em cima do trio.

Se valeu demais para o artista, valeu demais também para os foliões que vem acompanhando os artistas desde a quinta-feira, 8. Como é o caso do casal Roberto Oliveira e Juliana Dias. Fãs de carteirinha de Bell, eles estão indo atrás do trio de Bell todos os dias.

"Não tem como enjoar não. A gente olhou os blocos e que ele ia sair e compramos para aproveitar todos os dias. Bell é um clássico e o verdadeiro significado do Carnaval de Salvador", disse o engenheiro agrônomo Roberto.

Quando descer do trio, Bell Marques vai se apresentar ainda no camarote Brahma na noite desta terça-feira.