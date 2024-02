Veja quem passa pela Barra no primeiro dia de carnaval | A TARDE

Já é carnaval, cidade! A festa começou oficialmente na tarde desta quinta-feira, 8, com uma explosão de energia nas ruas da capital baiana.

No famoso Circuito Dodô (Barra/Ondina), milhares de foliões, tanto locais quanto turistas, se reuniram para dar início a uma das festas mais esperadas do ano, celebrando a cultura e a tradição do povo baiano. Diversos artistas como Bell Marques, Léo Santana, Tatau e Jammil são esperados por lá.

Confira quem já passou pela festa:

| Foto: Dilson Silva | AgNews

A banda Jammil botou o público para ferver | Foto: Victor Chapetta | Agnews

Tatau foi um dos primeiros a "abrir" os trabalhos na Barra | Foto: Dilson Silva | AgNews

Lincoln Senna ainda durante a tarde | Foto: Victor Chapetta - Agnews

Bell Marques no Circuito Barra-Ondina | Foto: Bento/Agnews

Mari Antunes e o Babado Novo | Foto: Dilson Silva | Agnews

Rafa e Pipo Marques | Foto: Bento | Agnews

*Em atualização