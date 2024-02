Vídeo: ator que interpretou Caetano Veloso cai no pagodão com amigos | A TARDE

O ator Rodrigo Lelis, que interpretou Caetano Veloso no filme "Meu nome é Gal" caiu no pagodão baiano antes da apresentação de Baco Exu Do Blues, na Praça Castro Alves, neste domingo, 11.

O artista estava curtindo com amigos, ao som de cantores como Rei da Tchucas, e outros.

Nascido em Brumado, interior da Bahia, Rodrigo Lelis está confirmado no elenco de "Guerreiros do Sol", nova telenovela do Globoplay.

Veja

Felipe Sena | Ag. A TARDE