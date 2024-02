Vídeo: Caio Castro e Alinne Rosa dão beijão; ator nega romance | A TARDE

O ator Caio Castro e a cantora Alinne Rosa deram um beijão em cima do trio elétrico da cantora. A cena foi registrada domingo, 11, no Circuito Dodô, durante mais uma noite de desfiles no Carnaval de Salvador.

Caio Castro e Rosa ainda cantaram juntos a música "Pense em Mim". Quando a música terminou, eles se abraçaram e rolou um beijo de língua.

A cantora disse que tudo não passou de um "beijo de amigo". "São 10 anos de amizade", acrescentou Castro.





Reprodução / Redes sociais