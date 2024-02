Vídeo: Deolane brota no Carnaval de Salvador com seguranças e polícia | A TARDE

A advogada Deolane Bezerra ‘brotou’ no Carnaval de Salvador. Boba nem nada, a influenciadora chegou nesta sexta-feira (9) para o 2° dia de folia em Salvador, cercada por inúmeros seguranças e policiais.

A 'doutora', como é conhecida, passou pela galera para conseguir chegar até o início do Circuito Dodô, na Barra, totalmente escoltada. Com um look nas cores verde e azul, Deolane já compartilhou nas redes sociais que está pela cidade.

Confira vídeo:



📸 Vinícius Viana / Portal MASSA!