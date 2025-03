VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

- Foto: Dara Medeiros / Ag. A TARDE

Tia Má e seus filhos, Aladê Koman e Ayanna Luiza, marcaram presença no Camarote Expresso 2222 durante o Carnaval de Salvador, onde aproveitaram a festa ao lado de Preta Gil. O Portal A TARDE registrou o momento em que Ayanna pediu a bênção à madrinha de forma carinhosa, gesto que chamou a atenção dos presentes.

O trio posou para fotos e se divertiu no camarote, celebrando a energia do carnaval baiano. "É sempre bom poder compartilhar esses momentos com meus filhos e com pessoas queridas como Preta", comentou Tia Má sobre a participação da sua família no evento.

Confira o vídeo exclusivo abaixo: