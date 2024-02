Vídeo: Lá Fúria faz a alegria da galera do segundo dia do Campo Grande | A TARDE

O cantor Bruno Magnata arrastou multidão e fez todo mundo cair na quebradeira durante o segundo dia de Carnaval de Salvador 2024, puxando o Trio Lá Fúria, no início da noite desta sexta-feira, 9, no circuito Osmar (Campo Grande).



Durante o percurso, a banda puxou velhos e novos sucessos como "Calma Calabreso", inspirado no meme do baiano Davi, participante do Big Brother Brasil. Em frente aos camarotes, o artista aproveitou para dar aquele 'alô' para a equipe do Portal A TARDE.

Ag. A TARDE