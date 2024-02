"Viva o vendedor ambulante”, diz Durval Lelys em trio | A TARDE

O cantor Durval Lelys levou o bloco “Me Abraça” pelo Circuito Dodô (Barra-Ondina), na noite deste domingo, 11. “Viva a Bahia, viva o vendedor ambulante”, vibrou o artista em cima do trio.

Com mais de 20 anos no comando do bloco, Durval tocou diversas músicas tradicionais da banda Asa de Águia e, na altura do Cristo, entonou a famosa música de Ivete Sangalo, “Macetando”.

O público pulou, dançou e fez um grande coro. Logo na sequência, passou o trio de Lá Furia levando uma multidão animada.

Veja:

Isabela Cardoso | Ag. A TARDE