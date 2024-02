Vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni destaca papel dos blocos afro | A TARDE

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, falou da importância do apoio para os blocos afro no Carnaval de Salvador. Em entrevista ao A TARDE, ele defendeu que os grupos e artistas que fazem parte de toda a história e cultura da maior festa de rua do planeta sejam tratados com prioridade.

"Eles têm que ter a prioridade, o destaque. Quando a gente perde nossas raízes, a gente se perde. É preciso valorizar a nossa cultura, a nossa arte. O Carnaval existe no mundo inteiro, em diferentes cantos do país, mas o nosso diferencial está nas raízes, de onde surgiu a nossa folia. E se a gente está fazendo o que faz hoje, é porque eles nos ensinaram, nossos mestres nos ensinaram", disse Pezzoni.

A Banda Eva realizou um show, na noite desta quinta-feira, 1, no bairro de Ondina, em Salvador, que arrastou uma legião de fãs que estão ansiosos aguardando a chegada do carnaval, que tem início na próxima quinta-feira, 8.