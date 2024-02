Fãs da Banda Eva prestigiam show gratuito em Ondina | A TARDE

A Banda Eva realizou um show, na noite desta quinta-feira, 1, no bairro de Ondina, em Salvador, que arrastou uma legião de fãs que estão ansiosos aguardando a chegada do carnaval, que tem início na próxima quinta-feira, 8.

O Portal A TARDE esteve no local e conversou com alguns fãs da banda para saber a expectativa para o carnaval e a surpresa de poder assistir a um show gratuito de forma inesperada. O Igor, que é do Rio de Janeiro, disse estar muito empolgado de poder curtir pela primeira vez a folia na capital baiana. "Sou médico veterinário e estou aqui curtindo esse show que soube através de amigos em grupo de WhatsApp. Como estava perto, resolvi vir curtir o som", ressaltou. Ele ainda disse que a música do carnaval vai ser o hit 'Macetando', de Ivete Sangalo.

A caixa de restaurante, Isabele, que atua em um hotel próximo ao local do show, contou que ouviu o barulho do som e decidiu ir conferir. Ela disse ainda estar com a expectativa a mil para a chegada do carnaval. "A cidade está cheia de turistas, então isso empolga a gente também", contou. Ela afirmou ainda que a música favorita da Banda Eva é a 'Minha Pequena Eva', porque segundo ela, marcou bastante.

Ivone, que é moradora do bairro de Ondina há 20 anos, ficou sabendo do show porque ouviu o som de casa e de repente desceu para passear com o cachorro e acabou ficando para cutir a banda. Ela apostou que a música do carnaval vai ser 'Macetando', de Ivete.

Sobre o show

O evento faz parte de uma ação especial da 99, que estreia como patrocinadora oficial do Carnaval de Rua de Salvador. A marca também prestou apoio ao Bloco da Lexa, no Rio de Janeiro.

“99Moto está abraçando o Carnaval de Rua em 2024, reforçando o DNA brasileiro da 99 e de quem conhece suas cidades, suas pessoas e seus locais icônicos como ninguém. Poder dar o pontapé inicial em um dos Carnavais mais incríveis e democráticos do mundo, tendo como trilha uma atração do tamanho da Banda Eva, nos enche de orgulho”, destaca Ana Verroni, diretora sênior de marketing da 99.