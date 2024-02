Vocalista da Hungria faz participação no trio de Solange: “fenomenal” | A TARDE

O rapper Gustavo da Hungria Neves, vocalista da banda Hungria Hip-Hop, foi uma das estrelas a marcar presença no primeiro dia de folia em Salvador, nesta quinta-feira, 8. O artista, que compareceu ao Circuito Dodô (Barra/Ondina), fez uma participação especial no trio de Solange Almeida.

>>> Ivete Sangalo abre o carnaval na Praça Castro Alves; veja imagens

>>> Confira a programação completa do circuito Barra-Ondina

“Solange Almeida é uma artista fenomenal, tenho prazer em ser amigo dela. Vou para prestigiar mais esse espetáculo que a Bahia promove, Salvador promove, e tenho a honra de estar assistindo essa energia, diz ele, que curte carnaval em Salvador pela terceira vez.

O artista, que há duas semanas lançou um feat com Solange chamado “Tá No Seu DNA”, ainda prometeu dar uma palhinha com a ex-Aviões durante o desfile dela.

“Tudo pode acontecer em Salvador, né?”, brincou.