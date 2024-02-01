Confira a programação completa do circuito Barra-Ondina | A TARDE

Confira a programação completa do circuito Barra-Ondina
Circuito Dodô está com diversas atrações, do arrocha ao pagode
Um dos circuitos mais famosos, situado em um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador, o Dodô (Barra-Ondina), traz diversas atrações, seja para pipoca, sem cordas, ou blocos, com cordas. Entre as atrações estão É O Tchan, O Kanalha, Léo Santana, entre outras que prometem agitar o circuito.
Confira a programação completa abaixo de todos os dias.
8 de fevereiro (quinta-feira)
LINCOLN
TIMBALADA (SEM CORDAS)
SOLANGE ALMEIDA
TATAU
RAFA E PIPO
PARANGOLÉ
BABY-LÉGUAS (SEM CORDAS)
BLOCO DA QUINTA (BELL MARQUES)
SIRI COM TODI (SEM CORDAS)
UAU / EVA
FISSURA - PAPAZONI
EU VOU (SEM CORDAS)
TRIO YES (SEM CORDAS) - PIMENTA NATIVA
LÉO SANTANA
TRIO AFRO PUNK (PSIRICO CONVIDA NOTTING HILL CARNÍVAL, LARISSA LUZ, VANDAL, LUNNA MONTTY)
GILMEL NDIA
LUDIMILLA
OH POLÊMICO
UNIVERSITÁRIO (SEM CORDAS)
OS MASCARADOS
JAU E MARGARETH MENEZES
ARAKETU
O KANNALHA
BANDA CHEIRO DE AMOR
BANANA REGGAE (THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA)
BIG BLOCO GUETO (BBG) - DJ SUCESSO TOM / NEGÃO DA VIOLA E NILTON ALEX
NOVA SAGA
EDCITY
TRIO DA HUANNA
ESCANDURRAS
LARISSA MARQUES
É O TCHAN
9 de fevereiro (sexta-feira)
FIT DANCE
RAFA E PIPO
DANIELA MERCURY
ALINNE ROSA
A DAMA
BABY-LÉGUAS (SEM CORDAS)
VUMBORA (BELL MARQUES)
NANA (LÉO SANTANA)
FISSURA (TOMATE)
O KANNALHA
BLOW OUT (CLAUDIA LEITTE)
PSIRICO
TRIO PIPOCA DO CHEIRO (PAPAZONI)
BABY DO BRASIL
EU VOU (ANNITA)
SIRI COM TODI (SEM CORDAS)
AGRADA GREGOS (CARLA CRISTINA)
TIMBALADA (SEM CORDAS)
TIK-TOK BY NU OUTRO (BANDA DIDENGO COM PEDRO SAMPAIO / É O TCHAN / BANDA EVA)
SOLANGE ALMEIDA
OH POLÊMICO
PAGODART
BLOCO DOS VAQUEIROS (TATY VAQUEIRA, JALDO RODRIGUES,RASGA TANGA, BARÕES DA PISADINHA, WALFREDO, LUISINHO, PAULO PIRES, GREGO, LUANA MAGALHÃES, DJ KEVERSON COSTA, SAMUEL CESINHO)
JAU
BANDA TH
FILHOS DA BAHIA
THIAGO AQUINO
BAHIA DE TODOS OS ENCANTOS- PROJETO ESPECIAL COMCAR
PROJETO A COR DA BAHIA (JEFINHO LOVE LIGHT)
10 de fevereiro (sábado)
HAPPY (TIO PAULINHO)
TEEN GATAS E GATOS
MICROTRIO IVAN HUOL
MEU AMOR VOLTO JÁ
ALEXANDRE LEÃO
DANIEL VIEIRA
LINCOLN
THIAGO AQUINO
PSIRICO
BANDA EVA
VUMBORA (BELL MARQUES)
CORUJA (IVETE SANGALO)
NANA (LÉO SANTANA)
FISSURA (FILHOS DE JORGE)
PARANGOLÈ
CARLINHOS BROWN
TIMBALADA (SEM CORDAS)
O VALE (ALINNE ROSA)
DANIELA MERCURY
TRIO CULTURAL (GILBERTO GIL, MARGARETH MENEZES E CHICO CESAR)
TÔ LIGADO (BAILE DA A5)
PIPOCA DO ALOK
SIRI COM TODI (SEM CORDAS)
MAGARY LORD
PRISCILLA COUTOS E CONVIDADOS
TARRINDO DE Q
O POETA
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA (SAULO CALMON)
ALERTA PRIME
DAN VALENTE
LUANA MONALISA
TRIO PIPOCA RAP
RENATO PIABA
EU VOU DE PISEIRO - PROJETO ESPECIAL COMCAR
VEM PRA O AXÉ DA BAHIA - PROJETO ESPECIAL COMCAR
TRIO COMCAR
11 de fevereiro (domingo)
BLOCO ESPIRITUAL DE SALVADOR (PUTITO REX)
TRIO DO PISEIRO (TARCISO / JOÃO GOMES / VICTOR FERNANDES)
OLODUM
CAMALEÃO (BELL MARQUES)
CORUJA (IVETE SANGALO)
DAQUELE JEITO (XANDDY HARMONIA)
LARGADINHO (CLAUDIA LEITTE)
ME ABRAÇA (DURVAL LELLYS)
LÁ FURIA
CROCODILO (DANIELA MERCURY)
PRAIEIRO - SEM CORDAS
BANDA MEL
TIMBALADA (SEM CORDAS)
BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
BAILINHO DE QUINTA
CORTEJO AFRO
LUIZ CALDAS
AGUA FRESCA
ALINNE ROSA
KEVI JONNY
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE (BANDA ROMA NEGRA)
TÊ TÊ TÊ
A MULHERADA
ROGERINHO
UNIVERSITÁRIO (SEM CORDAS)
BANDA TH
AILA MENEZES
PROJETO AXÉ DAS ANTIGAS - PROJETO ESPECIAL COMCAR
12 de fevereiro (segunda-feira)
KART LOVE
CAMALEÃO (BELL MARQUES)
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
CORUJA (IVETE SANGALO)
DAQUELE JEITO (XANDDY HARMONIA)
ME ABRAÇA (DURVAL LELLYS)
BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
CROCODILO (DANIELA MERCURY)
PARANGOLÈ
CARLA CRISTINA
PRAIEIRO - SEM CORDAS (GUGA MEYRA)
PROJETO NOVO TRIO (PEDRO CHAMUSCA)
CORTEJO AFRO
LUIZ CALDAS
VEM SAMBAR (O PRETINHO E CONVIDADOS)
HIAGO DANADINHO
GUIG GHETTO
MUZENZA (SEM CORDAS)
BANDA AFRO MUZENZA
BANDA PAGODÃO
XAMÃ
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE (BANDA ROMA NEGRA)
MAMBOLADA
SAMBA DE OYÁ
LUANA MONALISA
MADEIRADA DO ARROCHA
WILSON CAFÉ
13 de fevereiro (terça-feira)
ESCANDURRAS
HIAGO DANADINHO
TRIO DO ARROCHA (THIAGO AQUINO / KART LOVE /SILVANO SALES)
CAMALEÃO (BELL MARQUES)
LARGADINHO (CLAUDIA LEITTE)
JAKÉ (KANTAFRO / DADO BRAZAVILLE / NEIVALDO DO TCHACO)
PRAIEIRO - SEM CORDAS (DANIEL VIEIRA)
PROJETO FREVOR (BAILINHO DE QUINTA)
GUIG GHETTO
TRIO UBACK (PEDRO PONDER / TIRI / DIGGO)
BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
LÉO SANTANA
ATTOOXXA
BANANA REGGAE (THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA)
A MULHERADA
LINCOLN
MALÊ DEBALÊ
QUE VENHA O SÃO JOÃO - PROJETO ESPECIAL COMCAR
MOTUMBÁ
UNIVERSITÁRIO (SEM CORDAS) - MARINHO LESSA E BANDA
AS EXCLUSIVA (ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS)
JUAN E RAVENA
GUGA MEYRA
TAYRONE
LÁ FURIA
AFROCIDADE
THIAGO DOIDÃO
LUANA MONALISA
O ERÓTICO
TRIO COMCAR