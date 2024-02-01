Confira a programação completa do circuito Barra-Ondina | A TARDE

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Confira a programação completa do circuito Barra-Ondina

Circuito Dodô está com diversas atrações, do arrocha ao pagode

Publicado quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024 às 17:11 h | Autor: Da Redação
Parangolé desfila sem cordas
Parangolé desfila sem cordas -

Um dos circuitos mais famosos, situado em um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador, o Dodô (Barra-Ondina), traz diversas atrações, seja para pipoca, sem cordas, ou blocos, com cordas. Entre as atrações estão É O Tchan, O Kanalha, Léo Santana, entre outras que prometem agitar o circuito.

Confira a programação completa abaixo de todos os dias.

8 de fevereiro (quinta-feira)

LINCOLN

TIMBALADA (SEM CORDAS)

SOLANGE ALMEIDA

TATAU

RAFA E PIPO

PARANGOLÉ

BABY-LÉGUAS (SEM CORDAS)

BLOCO DA QUINTA (BELL MARQUES)

SIRI COM TODI (SEM CORDAS)

UAU / EVA

FISSURA - PAPAZONI

EU VOU (SEM CORDAS)

TRIO YES (SEM CORDAS) - PIMENTA NATIVA

LÉO SANTANA

TRIO AFRO PUNK (PSIRICO CONVIDA NOTTING HILL CARNÍVAL, LARISSA LUZ, VANDAL, LUNNA MONTTY)

GILMEL NDIA

LUDIMILLA

OH POLÊMICO

UNIVERSITÁRIO (SEM CORDAS)

OS MASCARADOS

JAU E MARGARETH MENEZES

ARAKETU

O KANNALHA

BANDA CHEIRO DE AMOR

BANANA REGGAE (THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA)

BIG BLOCO GUETO (BBG) - DJ SUCESSO TOM / NEGÃO DA VIOLA E NILTON ALEX

NOVA SAGA

EDCITY

TRIO DA HUANNA

ESCANDURRAS

LARISSA MARQUES

É O TCHAN

9 de fevereiro (sexta-feira)

FIT DANCE

RAFA E PIPO

DANIELA MERCURY

ALINNE ROSA

A DAMA

BABY-LÉGUAS (SEM CORDAS)

VUMBORA (BELL MARQUES)

NANA (LÉO SANTANA)

FISSURA (TOMATE)

O KANNALHA

BLOW OUT (CLAUDIA LEITTE)

PSIRICO

TRIO PIPOCA DO CHEIRO (PAPAZONI)

BABY DO BRASIL

EU VOU (ANNITA)

SIRI COM TODI (SEM CORDAS)

AGRADA GREGOS (CARLA CRISTINA)

TIMBALADA (SEM CORDAS)

TIK-TOK BY NU OUTRO (BANDA DIDENGO COM PEDRO SAMPAIO / É O TCHAN / BANDA EVA)

SOLANGE ALMEIDA

OH POLÊMICO

PAGODART

BLOCO DOS VAQUEIROS (TATY VAQUEIRA, JALDO RODRIGUES,RASGA TANGA, BARÕES DA PISADINHA, WALFREDO, LUISINHO, PAULO PIRES, GREGO, LUANA MAGALHÃES, DJ KEVERSON COSTA, SAMUEL CESINHO)

JAU

BANDA TH

FILHOS DA BAHIA

THIAGO AQUINO

BAHIA DE TODOS OS ENCANTOS- PROJETO ESPECIAL COMCAR

PROJETO A COR DA BAHIA (JEFINHO LOVE LIGHT)

10 de fevereiro (sábado)

HAPPY (TIO PAULINHO)

TEEN GATAS E GATOS

MICROTRIO IVAN HUOL

MEU AMOR VOLTO JÁ

ALEXANDRE LEÃO

DANIEL VIEIRA

LINCOLN

THIAGO AQUINO

PSIRICO

BANDA EVA

VUMBORA (BELL MARQUES)

CORUJA (IVETE SANGALO)

NANA (LÉO SANTANA)

FISSURA (FILHOS DE JORGE)

PARANGOLÈ

CARLINHOS BROWN

TIMBALADA (SEM CORDAS)

O VALE (ALINNE ROSA)

DANIELA MERCURY

TRIO CULTURAL (GILBERTO GIL, MARGARETH MENEZES E CHICO CESAR)

TÔ LIGADO (BAILE DA A5)

PIPOCA DO ALOK

SIRI COM TODI (SEM CORDAS)

MAGARY LORD

PRISCILLA COUTOS E CONVIDADOS

TARRINDO DE Q

O POETA

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA (SAULO CALMON)

ALERTA PRIME

DAN VALENTE

LUANA MONALISA

TRIO PIPOCA RAP

RENATO PIABA

EU VOU DE PISEIRO - PROJETO ESPECIAL COMCAR

VEM PRA O AXÉ DA BAHIA - PROJETO ESPECIAL COMCAR

TRIO COMCAR

11 de fevereiro (domingo)

BLOCO ESPIRITUAL DE SALVADOR (PUTITO REX)

TRIO DO PISEIRO (TARCISO / JOÃO GOMES / VICTOR FERNANDES)

OLODUM

CAMALEÃO (BELL MARQUES)

CORUJA (IVETE SANGALO)

DAQUELE JEITO (XANDDY HARMONIA)

LARGADINHO (CLAUDIA LEITTE)

ME ABRAÇA (DURVAL LELLYS)

LÁ FURIA

CROCODILO (DANIELA MERCURY)

PRAIEIRO - SEM CORDAS

BANDA MEL

TIMBALADA (SEM CORDAS)

BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

BAILINHO DE QUINTA

CORTEJO AFRO

LUIZ CALDAS

AGUA FRESCA

ALINNE ROSA

KEVI JONNY

ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE (BANDA ROMA NEGRA)

TÊ TÊ TÊ

A MULHERADA

ROGERINHO

UNIVERSITÁRIO (SEM CORDAS)

BANDA TH

AILA MENEZES

PROJETO AXÉ DAS ANTIGAS - PROJETO ESPECIAL COMCAR

12 de fevereiro (segunda-feira)

KART LOVE

CAMALEÃO (BELL MARQUES)

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

CORUJA (IVETE SANGALO)

DAQUELE JEITO (XANDDY HARMONIA)

ME ABRAÇA (DURVAL LELLYS)

BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

CROCODILO (DANIELA MERCURY)

PARANGOLÈ

CARLA CRISTINA

PRAIEIRO - SEM CORDAS (GUGA MEYRA)

PROJETO NOVO TRIO (PEDRO CHAMUSCA)

CORTEJO AFRO

LUIZ CALDAS

VEM SAMBAR (O PRETINHO E CONVIDADOS)

HIAGO DANADINHO

GUIG GHETTO

MUZENZA (SEM CORDAS)

BANDA AFRO MUZENZA

BANDA PAGODÃO

XAMÃ

ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE (BANDA ROMA NEGRA)

MAMBOLADA

SAMBA DE OYÁ

LUANA MONALISA

MADEIRADA DO ARROCHA

WILSON CAFÉ

13 de fevereiro (terça-feira)

ESCANDURRAS

HIAGO DANADINHO

TRIO DO ARROCHA (THIAGO AQUINO / KART LOVE /SILVANO SALES)

CAMALEÃO (BELL MARQUES)

LARGADINHO (CLAUDIA LEITTE)

JAKÉ (KANTAFRO / DADO BRAZAVILLE / NEIVALDO DO TCHACO)

PRAIEIRO - SEM CORDAS (DANIEL VIEIRA)

PROJETO FREVOR (BAILINHO DE QUINTA)

GUIG GHETTO

TRIO UBACK (PEDRO PONDER / TIRI / DIGGO)

BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

LÉO SANTANA

ATTOOXXA

BANANA REGGAE (THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA)

A MULHERADA

LINCOLN

MALÊ DEBALÊ

QUE VENHA O SÃO JOÃO - PROJETO ESPECIAL COMCAR

MOTUMBÁ

UNIVERSITÁRIO (SEM CORDAS) - MARINHO LESSA E BANDA

AS EXCLUSIVA (ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS)

JUAN E RAVENA

GUGA MEYRA

TAYRONE

LÁ FURIA

AFROCIDADE

THIAGO DOIDÃO

LUANA MONALISA

O ERÓTICO

TRIO COMCAR

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