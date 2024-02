WD diz que vai conversar com Wanessa após BBB: "ela é minha amiga" | A TARDE

O cantor WD, que ganhou notoriedade após participar do The Voice Brasil 10 e fazer os quatro jurados virar as cadeiras, afirmou, neste domingo, 11, que tem interesse em parcerias com artistas baianos.

Ele está curtindo o Carnaval de Salvador no Camarote Pride e afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE, que ainda não há conversas, mas há interesse da parte dele.

"Ainda é tudo muito novo, eu tô chegando agora. Mas eu sou louco pra fazer músico com o Leo Santana, com o Ivete, com o Kankalha". E aproveitou para intimar: "Kannalha, se você estiver lendo isso aí, me chama no direct".

Ele afirmou que a visita a Salvador tem sido especial. Vale lembrar que o artista já se apresentou na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

"Estou vivendo essa experiência de estar pela segunda vez cantando no trio elétrico, aqui no Circuito Barra-Ondina, está sendo muito especial, de verdade, porque a gente consegue sentir o calor e eu não vejo a hora de ter uma música pra lançar no carnaval", disse.

WD falou ainda sobre o hate que recebeu devido sua parceria com Wanessa Camargo, que está confinada no Big Brother Brasil. Ele contou que não se arrepende, mas quando sair, vai conversar com a artista.

"Jamais vou arredar o pé, vou andar pra trás. Trabalho lindo, maravilhoso, eu estou falando de arte. Eu estou falando de uma artista que tem 20 anos [de carreira], muito mais de 20 anos de história. A gente tá falando de legado, a gente tá falando de potência artística", disse ele, que seguiu:

"O meu negócio é fomentar quem é você, fomentar a arte. Sobre o que tá acontecendo lá dentro, ela é minha amiga. Quando ela sair lá fora, a gente senta e conversa como amiga. Porque ninguém nasce semente e morre semente. A gente nasce semente e morre árvore, morre com frutos, outras sem frutos. Mas a gente muda ao longo da nossa vida", refletiu.





Isabela Cardoso