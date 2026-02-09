Xanddy celebra mestre Riachão e arrasta multidão na "Melhor Segunda-feira do Mundo"

Xanddy homenageou o eterno mestre do samba baiano, Riachão - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O asfalto do Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra) se transformou, nesta segunda-feira, 9, em um mar de devoção e alegria. Xanddy Harmonia deu vida a mais uma edição da Melhor Segunda-feira do Mundo, mas desta vez com um toque ancestral. Vestindo o clássico vermelho e branco, o cantor fez do trio seu altar para homenagear o eterno mestre do samba baiano, Riachão.

A energia, que já é marca registrada do artista, ganhou contornos de reverência. Entre um clássico e outro do pagode baiano, Xanddy abriu espaço para a nostalgia e a união de ritmos. O artista contou com a participação de Dinão Chicafé e a dupla Filhos do Brasil em cima do trio.

Para quem acompanha o ídolo, a distância é apenas um detalhe diante da emoção. A turista Rafaele Flor, que viajou de Campina Grande (PB) especialmente para o evento, descreve a sensação com brilho nos olhos.

“Eu acompanho ele desde meus 14 anos de idade. É meu segundo ano no Carnaval de Salvador, mas vou onde ele está. Acompanhar o trio é muito emocionante, é de arrepiar do início ao fim. Salvador já tem uma energia diferente, é maravilhoso estar aqui”, relatou Rafaele, fã desde 1997.

Fã Rafaele Flor, com camisa personalizada | Foto: Isabela Cardoso

O sentimento de "carregar as baterias" para o restante do ano parece ser o consenso entre os foliões. Para a soteropolitana Tatiane Lessa, a experiência de acompanhar o trio pela primeira vez foi arrebatadora. “A energia de Xanddy é surreal. Esse pré-carnaval está maravilhoso: Furdunça, Fuzuê, o Pipoco... tudo perfeito”, comemorou.

Além da música, o clima de tranquilidade foi destaque. Sem registros aparentes de confusões, o público dançou com liberdade, confiando no comando firme e cuidadoso do artista. Lídice Pereira, moradora de Salvador, reforça que o comportamento de Xanddy no trio faz a diferença.

“Xanddy é único. O trio é sempre tranquilo, ele para quando vem confusão, então a gente se sente bem aqui. O Carnaval assim está excelente. Quem quiser vir à Bahia que venha, porque é irresistível”, convidou Lídice.

Tatiane e Lidice curtindo a folia | Foto: Isabela Cardoso

A "Melhor Segunda-Feira" também se tornou tradição para quem vem de fora do Nordeste. Ricardo Lima, turista de Paracatu (MG), chegou à capital baiana pelo terceiro ano consecutivo apenas para não perder a saída do bloco. “Eu chego sempre na 'Melhor Segunda' para curtir com o Xanddy. Sou muito fã e ele só melhora a cada ano”, afirmou o mineiro, acompanhado de quatro amigos.