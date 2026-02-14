Xanddy Harmonia emociona multidão em retorno histórico às Muquiranas

- Foto: Eduardo Freire

O retorno de Xanddy Harmonia ao bloco As Muquiranas transformou o Circuito Campo Grande em um cenário de nostalgia e euforia neste sábado de Carnaval, 14. Após dez anos de hiato na parceria, o cantor liderou o desfile que marca os 60 anos de história do bloco, sob o tema “Baile das Princesas – 60 Anos de Alegria”.

Nostalgia e Samba de Roda

Xanddy, que já comandou o bloco por oito anos consecutivos no passado, manteve a sintonia fina com os foliões. O repertório foi um passeio por hits da carreira, mas o ápice da apresentação ocorreu durante um bloco especial de samba de roda. O momento contagiou não apenas os associados, mas também o folião pipoca, que acompanhou o trio até o final do percurso.

A apresentação contou ainda com a presença de Carla Perez, que acompanhou o marido no trio elétrico.

Criatividade e tradição

Um detalhe que chamou a atenção na avenida foram os tradicionais leques das Muquiranas. O adereço, consolidado após uma campanha da diretoria no ano passado, tornou-se item obrigatório de personalização, exibindo cores e frases bem-humoradas entre os foliões fantasiados de princesas.

Próximas atrações

A celebração das seis décadas das Muquiranas continua nos próximos dias no Carnaval de Salvador. Na segunda-feira, a banda La Fúria assume o comando do bloco. Já o encerramento, na terça-feira de Carnaval, fica por conta de Tony Salles, prometendo uma despedida em grande estilo.