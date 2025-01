II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade tem balanço positivo; presidente confirma nova edição

CBPM ocorreu na última terça, 17 - Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Idealizado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), o II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade, realizado nesta terça-feira (17), em Salvador, foi concluído com um saldo amplamente positivo, destacando-se como um marco para o avanço de práticas sustentáveis no setor mineral. O evento reuniu cerca de 150 participantes, entre autoridades, especialistas, empresários e representantes de mineradoras e formadores de opinião para debater sobre os desafios e as oportunidades em torno da mineração sustentável.

Com uma programação diversificada, a segunda edição do fórum teve como tema central “Minerais críticos e estratégicos: o papel da mineração para a transição energética”, destacando o potencial mineral da Bahia para a expansão das energias renováveis. Durante o evento, foram apresentados casos de sucesso de empresas que adotaram práticas ESG (ambientais, sociais e de governança), como forma de promover a preservação ambiental, responsabilidade social e uma gestão ética.

A cerimônia de abertura do II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade contou com a participação do presidente da CBPM, Henrique Carballal, do presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), Mauro Sousa, do diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil (SGB), Inácio Melo, além de outras autoridades do Estado da Bahia.

Luciano Neves (diretor de relações institucionais A Tarde), Henrique Carballal (presidente CBPM), Isabela Suarez (Fundação Baía Viva), Sandro Magalhães (presidente do SINDIMIBA), Carlos Borel (vice-presidente CBPM) | Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Caminho certo

De acordo com o presidente da CBPM, os resultados da segunda edição do fórum confirmam que a companhia está no caminho certo para o cumprimento da missão de promover o desenvolvimento da mineração baiana de forma responsável e sustentável. "Estamos extremamente satisfeitos com os resultados deste fórum. Este evento foi uma prova concreta de que é possível promover um diálogo construtivo entre empresas, governo, academias, indústrias e sociedade para a construção de uma mineração responsável e sustentável”, considerou.

Carballal também confirmou a realização da terceira edição do evento em 2025. “Os debates e parcerias que surgiram aqui nos dão a certeza de que estamos no caminho certo, alinhando o desenvolvimento econômico à preservação ambiental e ao bem-estar social. O balanço positivo deste fórum nos motiva a seguir inovando e consolidando a Bahia como referência em mineração sustentável para o Brasil e o mundo”, afirmou.

Presidente da CBPM, Henrique Carballal | Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

Atividade empresarial

Uma das palestrantes do evento, a vice-presidente de Sustentabilidade Empresarial da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, informou que a iniciativa da CBPM em realizar o fórum é positiva porque reforça que a atividade empresarial é abundante no que se refere aos recursos naturais do Brasil e à legalização das atividades do setor.

“Como eu sempre digo, a gente não precisa ter medo da atividade regular. A atividade regular, por si só, já vem com balizas que compensam eventuais impactos. Então, eu estou muito impressionada com os números da Bahia no setor de mineração, acho que é um crescimento exponencial e não há razão para dispensar essa oportunidade”, elencou Isabela.

“O que a gente precisa é reforçar cada vez mais a legalização, a fiscalização, uma boa implementação de uma política de meio ambiente para o acompanhamento dessa atividade e, com isso, os desdobramentos em sustentabilidade, que certamente virão porque se existe atividade empresarial, existe sustentabilidade, na medida em que a atividade empresarial impacta no pilar econômico”, completou a também presidente da Fundação Baía Viva.

Isabela Suarez | Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Evento consolidado

Para o presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades), Georges Humbert, com os resultados apresentados, o Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade se consolida como um dos grandes eventos do calendário baiano.

“É um evento fundamental para o Estado da Bahia como um todo e para o desenvolvimento dessa atividade tão essencial para a qualidade de vida. É uma oportunidade para desmistificar alguns preconceitos e trazer à luz que a atividade de mineração é sustentável porque oportuniza geração de emprego e renda, a manutenção do meio ambiente em equilíbrio e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades”, garantiu o pós-doutor em direito e sustentabilidade.

“Está de parabéns a CBPM e toda a organização do evento e todos os palestrantes e participantes, por mais um grande evento que, com certeza, já está no calendário da Bahia, é imprescindível e colaborará para que o nosso Estado possa, finalmente, erradicar a pobreza, manter os ecossistemas devidamente equilibrados e gerar emprego e renda”, finalizou Humbert.