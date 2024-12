Presidente da CBPM comenta sobre mineração sustentável na Bahia

Presidente da CBPM, Henrique Carballal - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal , comentou, na manhã desta terça-feira, 17, sobre a tarefa que a Bahia vem exercendo para uma mineração mais sustentável.

Carballal primeiro contextualizou o cenário do Estado e explicou que a Bahia tem consciência sobre a pressão que o mundo exerce na transição energética e na grave crise climática.

“A cada dia que passa o agravamento dela [crise energética] pressiona naturalmente para que as pessoas tenham a substituição da energia que gera combustíveis, através de combustíveis fósseis, que gera carbono para uma energia limpa, que garante uma estabilidade em nossa atmosfera e que a gente possa continuar sonhando com a preservação da perpetuação da nossa civilização”, iniciou, durante conversa com o Portal A TARDE , no II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade .

“Essa pressão naturalmente se vincula à mineração, porque os minerais são fundamentais para que você tenha placa solar, hélices dos cataventos da energia eólica, as baterias e todo um processo que se vincula ao desenvolvimento da mineração e a Bahia tem em função da sua formação geológica uma grande quantidade e um teor avançado desses minerais, o que nos coloca como uma ponta de lançamento nesse processo de transição”, declarou.

Na conversa, o presidente da companhia também comentou o que tem atrapalhado a CBPM em desenvolver um processo mais sustentável.

“Para nós, o grande problema da questão ambiental é o ser humano, que é o foco do meio ambiente. Então, se você não incorporar o ser humano nesse processo, esse meio ambiente será desagradado para aquelas pessoas que não estão incorporadas. Então nosso trabalho visa exatamente isso, construir políticas públicas que gerem desenvolvimento econômico e social”, ressaltou.

“Se você se propor a negar o desenvolvimento da mineração e compreender que ela é fundamental para o desenvolvimento econômico, você não compreendeu o mundo que você vive hoje”, concluiu.

Fórum discutiu práticas seguras no setor de mineração

Fórum discutiu práticas sustentáveis no setor de mineração | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde