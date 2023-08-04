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Charge do dia 04/08/2023

Veja a Charge dessa sexta-feira

Publicado sexta-feira, 04 de agosto de 2023 às 06:38 h | Atualizado em 04/08/2023, 06:39 | Autor: Cau Gomez | Editoria de Arte A TARDE
Imagem ilustrativa da imagem Charge do dia 04/08/2023
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