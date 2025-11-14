10 filmes imperdíveis e em alta na Netflix para ver no final de semana

'Frankenstein' (2025) - Foto: Divulgação

Se a ideia é maratonar sem culpa no fim de semana, a Netflix tem um cardápio variado com suspense, drama, ação, comédia e até clássicos que voltaram ao topo. A seguir, o Cineinsite A TARDE reuniu 10 filmes que estão bombando na plataforma no Brasil — opções para todos os gostos, do documentário mais comentado do momento a produções nostálgicas que nunca perdem o charme.

Entre estreias quentes, títulos recém-redescobertos pelo público e histórias que convidam à reflexão, a seleção mostra como a preferência dos brasileiros passa por temas intensos, adaptações ambiciosas e tramas emocionantes.

Confira a lista completa com os destaques que prometem prender sua atenção até o domingo:

1. Caso Eloá: Refém ao Vivo (2025)

O documentário ‘Caso Eloá: Refém ao Vivo’ estreou na quarta-feira, 12, e já ocupa o primeiro lugar entre os filmes mais vistos da plataforma nesta semana. A produção retrata o sequestro e assassinato de Eloá Cristina Pimentel, ocorrido em outubro de 2008, em Santo André, São Paulo. Com entrevistas inéditas com autoridades, jornalistas e familiares envolvidos, o documentário busca contar a história da jovem e abordar a negligência da mídia, da polícia e da sociedade durante o caso.

2. Frankenstein (2025)

Dirigido por Guillermo Del Toro, 'Frankenstein' acompanha o brilhante e egocêntrico cientista Victor Frankenstein (Oscar Isaac) que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida. O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa.

3. Manga (2025)

Em Manga, uma ambiciosa hoteleira chamada Lærke se vê no meio de uma grande oportunidade em sua carreira quando sua chefe a manda para uma viagem de negócios importante. Junto com a filha Agnes, Lærke viaja até Málaga, na Espanha, para desenvolver um novo e grandioso hotel no meio de uma plantação de mangas. As terras pertencem, porém, a Alex, um advogado que abandonou a profissão e se recusa a se desfazer sas plantações graças a um acontecimento do passado.

Manga (2025) | Foto: Divulgação

4. A Melhor Mãe do Mundo (2025)

'A Melhor Mãe do Mundo' acompanha uma catadora de recicláveis chamada Gal (Shirley Cruz) que decide fugir dos abusos do marido Leandro (Seu Jorge) após tentar denunciá-lo e ser ignorada pela polícia. Focada em proteger seus filhos, a mulher abandona a casa, coloca suas duas crianças pequenas, Rihanna e Benin, na carroça e as leva numa jornada pela cidade de São Paulo.

5. Golpe Duplo (2015)

Nicky (Will Smith) é um trapaceiro profissional que é escolhido como vítima por uma iniciante na profissão, Jess (Margot Robbie). Ele se deixa levar pelo golpe para desmascará-la no momento certo. Decepcionada, Jess insiste para que Nicky lhe ensine seu método de trabalho e a aceite na equipe. Após uma certa relutância, Nicky não apenas concorda como se envolve romanticamente com ela, indo contra uma de suas principais regras.

6. Um Natal Ex-pecial (2025)

Em 'Um Natal Ex-pecial', Kate (Alicia Silverstone) é uma recém-divorciada que sonha com uma última temporada de férias perfeita, com cara e cheiro de Natal em família, antes de vender a casa. Infelizmente, o sonho de um feriado nostálgico é despedaçado quando seu ex-marido Everett (Oliver Hudson) aparece com a nova, jovem e bem-sucedida namorada. Nesse último fim de ano em família, Kate irá enfrentar novos amores e antigos sentimentos, o que pode atrapalhar todos os seus planos para um Natal impecável e tranquilo.

7. Tempo de Matar (1996)

Em Canton, Mississippi, um jovem advogado e seu assistente defendem um homem negro acusado de assassinar dois homens brancos que estupraram sua filha de dez anos, incitando retaliação violenta e vingança da Ku Klux Klan. Com direção de Joel Schumacher, o filme tem no elenco estrelas como Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey e Sandra Bullock.

Tempo de Matar (1996) | Foto: Divulgação

8. Luta por Justiça (2020)

Em Luta por Justiça, Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) é um advogado recém-formado em Harvard que abre mão de uma carreira lucrativa em escritórios renomados da costa leste americana para se mudar para o Alabama e se dedicar a prisioneiros condenados à morte que jamais receberam assistência legal justa. Ao chegar lá, Bryan se depara com o caso de Walter McMillian (Jamie Foxx), um homem negro falsamente acusado de um assassinato, mas que nunca teve uma defesa apropriada por conta do preconceito racial na região.

9. Despedida em Grande Estilo (2017)

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) e Albert (Alan Arkin) são amigos há décadas. Eles levam uma vida pacata, mas sofrem com problemas financeiros. Quando Willie testemunha o assalto milionário a um banco, decide chamar Joe e Albert para elaborarem o seu próprio assalto. É a vez de os idosos se rebelarem contra a exploração dos bancos.

10. Shrek Para Sempre (2010)

Shrek (Mike Myers) está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona (Cameron Diaz) e pai de três filhos, Shrek sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado. Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltiskin (Walt Dohrm). Imediatamente Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo Burro (Eddie Murphy) e o Gato de Botas (Antonio Bandera), seus melhores amigos.