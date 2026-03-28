3 séries novas de mistério da Netflix para ver neste fim de semana

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Essas séries novas da Netflix são ideais para quem busca boas produções para maratonar no fim de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e nada como aproveitar o descanso com boas séries para maratonar. Pensando nisso, a Netflix tem investido em histórias cheias de suspense, reviravoltas e tensão, perfeitas para quem gosta de ficar preso na tela até o último episódio.

Se você está em busca de algo novo para assistir, a boa notícia é que algumas produções recentes já conquistaram o público e estão dominando o TOP 10 da plataforma. Entre tramas psicológicas, investigações criminais e histórias baseadas em fatos, não faltam opções para diferentes gostos.

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O destaque vai para séries que exploram o lado mais sombrio das relações humanas, trazendo personagens complexos e narrativas cheias de mistério. São produções que começam de forma aparentemente simples, mas rapidamente mergulham em situações intensas e imprevisíveis.



Além disso, o formato enxuto dessas produções as torna perfeitas para assistir tudo em apenas dois dias.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer dar o play agora e aproveitar o fim de semana com histórias envolventes e cheias de tensão.

3 séries para ver AGORA na Netflix

Algo Horrível Vai Acontecer

Cena de 'Algo Horrível Vai Acontecer' | Foto: Divulgação

A minissérie de terror psicológico da Netflix acompanha Rachel (Camila Morrone) e Nicky (Adam DiMarco) na semana anterior ao casamento em uma cabana isolada.



Tomada por paranoias e premonições, Rachel teme que algo terrível aconteça, questionando se está se casando com a pessoa errada e mergulhando em um clima crescente de tensão.

Os Casos de Harry Hole

Cena de 'Os Casos de Harry Hole' | Foto: Divulgação

Em Os Casos de Harry Hole, um detetive traumatizado descobre que seu maior rival está envolvido em corrupção enquanto um assassino em série aterroriza a cidade de Oslo.



Cinco anos após uma perda devastadora, ele precisa enfrentar seus próprios demônios ao investigar crimes conectados ao seu passado e a um esquema policial sombrio.

Amor e Morte

Cena de 'Amor e Morte' | Foto: Divulgação

Baseada em fatos reais, a trama acompanha Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) leva uma vida aparentemente tranquila no Texas, até decidir iniciar um caso extraconjugal com o marido de sua melhor amiga.



O relacionamento toma um rumo inesperado e perigoso, culminando em uma morte brutal que transforma completamente a vida dos envolvidos.