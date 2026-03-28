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3 séries novas de mistério da Netflix para ver neste fim de semana

Do terror psicológico ao crime real, essas produções dominam o TOP 10 da plataforma

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/03/2026 - 5:13 h

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Essas séries novas da Netflix são ideais para quem busca boas produções para maratonar no fim de semana
Essas séries novas da Netflix são ideais para quem busca boas produções para maratonar no fim de semana -

O fim de semana chegou e nada como aproveitar o descanso com boas séries para maratonar. Pensando nisso, a Netflix tem investido em histórias cheias de suspense, reviravoltas e tensão, perfeitas para quem gosta de ficar preso na tela até o último episódio.

Se você está em busca de algo novo para assistir, a boa notícia é que algumas produções recentes já conquistaram o público e estão dominando o TOP 10 da plataforma. Entre tramas psicológicas, investigações criminais e histórias baseadas em fatos, não faltam opções para diferentes gostos.

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O destaque vai para séries que exploram o lado mais sombrio das relações humanas, trazendo personagens complexos e narrativas cheias de mistério. São produções que começam de forma aparentemente simples, mas rapidamente mergulham em situações intensas e imprevisíveis.

Além disso, o formato enxuto dessas produções as torna perfeitas para assistir tudo em apenas dois dias.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer dar o play agora e aproveitar o fim de semana com histórias envolventes e cheias de tensão.

3 séries para ver AGORA na Netflix

Algo Horrível Vai Acontecer

Cena de 'Algo Horrível Vai Acontecer'
Cena de 'Algo Horrível Vai Acontecer' | Foto: Divulgação

A minissérie de terror psicológico da Netflix acompanha Rachel (Camila Morrone) e Nicky (Adam DiMarco) na semana anterior ao casamento em uma cabana isolada.

Tomada por paranoias e premonições, Rachel teme que algo terrível aconteça, questionando se está se casando com a pessoa errada e mergulhando em um clima crescente de tensão.

Os Casos de Harry Hole

Cena de 'Os Casos de Harry Hole'
Cena de 'Os Casos de Harry Hole' | Foto: Divulgação

Em Os Casos de Harry Hole, um detetive traumatizado descobre que seu maior rival está envolvido em corrupção enquanto um assassino em série aterroriza a cidade de Oslo.

Cinco anos após uma perda devastadora, ele precisa enfrentar seus próprios demônios ao investigar crimes conectados ao seu passado e a um esquema policial sombrio.

Amor e Morte

Cena de 'Amor e Morte'
Cena de 'Amor e Morte' | Foto: Divulgação

Baseada em fatos reais, a trama acompanha Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) leva uma vida aparentemente tranquila no Texas, até decidir iniciar um caso extraconjugal com o marido de sua melhor amiga.

O relacionamento toma um rumo inesperado e perigoso, culminando em uma morte brutal que transforma completamente a vida dos envolvidos.

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